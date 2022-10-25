وزير أوكراني: إعادة الإعمار يجب أن تبدأ الآن

حثت الحكومة الأوكرانية المجتمع الدولي على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للبلاد على الرغم من الحرب المستمرة.

وقال الوزير الأوكراني المختص بالتنمية الإقليمية، أوليكسي تشيرنيشوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل بدء مؤتمر إعادة الإعمار لأوكرانيا الذي تستضيفه برلين اليوم الثلاثاء: "من المهم أن نعي أنه بغض النظر عن الحرب يجب أن تبدأ إعادة الإعمار الآن"، مؤكدا ضرورة تأمين إمدادات الكهرباء والطاقة قبل الشتاء وتوفير مساحات للمعيشة.

وأشار تشيرنيشوف إلى أن قرابة 300 صاروخ وطائرة مسيرة روسية ضربت أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن الضربات أصابت العديد من محطات الطاقة ودمرتها، ما تسبب في انقطاعات يومية في الكهرباء، وقال: "يجب علينا إنشاء البنية التحتية اللازمة لمواجهة هذه التحديات".

وأكد الوزير أن إعادة الإعمار في المناطق المستعادة تصب أيضا في مصلحة ألمانيا المباشرة، وقال: "كلما استعدنا البنية التحتية بشكل أسرع، وخاصة البنية التحتية الاجتماعية مثل المستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والمدارس، زادت سرعة عودة اللاجئين الأوكرانيين"، مضيفا أن هذا من شأنه أيضا أن يقلل من تكلفة رعاية اللاجئين في ألمانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إعادة الإعمار توفر العديد من الفرص للاقتصاد الألماني، وقال: "أعتقد أن ألمانيا يمكن أن تضطلع بدور مهم للغاية في هذا".

وبدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، سيناقش خبراء دوليون إعادة إعمار أوكرانيا اليوم الثلاثاء في برلين، كما سيشارك في المؤتمر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وأوليكسي تشيرنيشوف. ووصف شولتس وفون دير لاين إعادة الإعمار في أوكرانيا بأنها "مهمة للأجيال"، داعيين إلى إطلاق "خطة مارشال" من أجل أوكرانيا، على غرار برنامج إعادة الإعمار الأمريكي لألمانيا وأوروبا بأكملها بعد الحرب العالمية الثانية.