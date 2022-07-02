عمرو حمزاوي: الحزب الديمقراطي يرى قرار أوبك بلس بأنه صفعة قوية على وجه بايدن

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن "التوتر السائد بين السعودية والولايات المتحدة بشأن النفط ليس الأول من نوعه، فعلى مر التاريخ غالبًا ما توترت العلاقات بين البلدين بسبب هذا الملف الشائك".

وأضاف، خلال مكالمة فيديو لبرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم، أن الرؤية الأمريكية تجاه قرار منظمة أوبك بلس بشأن خفض معدلات الإنتاج اليومي، اختلفت وفقًا لاستراتيجيات وتوجهات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فالحزب الديمقراطي رأى أن القرار بمثابة "صفعة" قوية للرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتابع حمزاوي أنه رغم "تسييس" الحزب الديمقراطي لهذا القرار، إلا أن السيناتور كريس مارفي، وهو ينتمي للحزب، ومن أكثر منتقدي المملكة، دائمًا ما يؤكد ضرورة إعادة تعريف وتحديد ملامح العلاقات الأمريكية السعودية، مع عدم تجاهل الحليف السعودي، نظرًا لدوره الهام سواء في المنطقة العربية أو أوبك بلس، بينما تعامل الحزب الجمهوري مع القرار على أن السعودية تتصرف وفقًا لمصالحها الاقتصادية.

وأكد أن المملكة لها مصلحة حقيقية في ضمان استمرار أسعار النفط على ما هي عليه، ولذلك فإن الأزمة ليس لها أبعادًا سياسية فحسب، بل أيضًا أبعادًا اقتصادية.

وبشأن التورط الإيراني في الحرب الروسية الأوكرانية، أشار حمزاوي إلى أن الاتهامات الأوروبية قائمة على أدلة واضحة أهمها إرسال طهران مسيرات "درونز" العسكرية لروسيا، مستكملًا أن "روسيا هي الحليف العسكري والاستراتيجي الوحيد لإيران، ولذلك نظرًا لما تمر به طهران من أزمات داخلية وخارجية فهي لا تستطيع أن ترفض تقديم الدعم لروسيا لأنها بحاجة إليها".

ولفت إلى أن هذه الاتهامات ستزيد من عزلة طهران، كما أن تجديد الاتفاق النووي بعيد عن الواقع، بسبب التصرفات الإيرانية العدائية، مشيرًا إلى رغبة إيران في إلهاء المجتمع الدولي عن مشاكلها الداخلية.