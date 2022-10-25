 أمريكا تنشر 450 جنديا قرب حدود آيسلندا وروسيا - بوابة الشروق
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أمريكا تنشر 450 جنديا قرب حدود آيسلندا وروسيا

سارة أحمد:
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 10:05 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نشر قوات أمريكية يقدر قوامها بـ450 جنديا في منطقة القطب الشمالي قرب حدود آيسلندا وروسيا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال مصدر في الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة".

وقال المصدر لموقع "سبوتنيك" الروسي ، إن روسيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، خلف أبواب مغلقة، لمناقشة الاستفزاز الوشيك باستخدام قنبلة قذرة.

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