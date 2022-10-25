إجراءات احترازية في العراق بسبب ظاهرة كسوف الشمس

دعت مديرية الدفاع المدني في العراق، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم النظر بشكل مباشر إلى الشمس بسبب ظاهرة كسوف الشمس التي ستشهدها البلاد منتصف نهار اليوم الثلاثاء، لمدة ساعتين.



وشددت مديرية الدفاع المدني على المواطنين، في بيان، ضرورة "عدم النظر للشمس في أثناء ظاهرة كسوف الشمس التي ستشهدها البلاد في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي من هذا اليوم والمتوقع أن تستمر لمدة ساعتين، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر لما يسببه من أذى للعين بشكل مؤقت أو دائم".



وحذرت المديرية من استخدام الوسائل التقليدية كالزجاج المعتم أو النظارات الشمسية العادية أو مسودات أشعة إكس الطبية وغيرها.



وكانت غالبية المحافظات العراقية أعلنت اليوم عطلة رسمية بسبب ظاهرة كسوف الشمس في البلاد.