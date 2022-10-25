ميلوني تحصل على تأييد كبير في أول تصويت على الثقة

فازت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأول تصويت على الثقة في مجلس النواب بأغلبية كبيرة، في إشارة إلى أنها سوف تتمكن من تنفيذ جدول أعمالها طالما ظل ائتلافها متحدا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوجزت ميلوني برنامجها في خطاب استغرق ساعة في وقت سابق من اليوم، ثم صوت لصالحها 235 من أصل 400 عضو بمجلس النواب.

وتواجه ميلوني تصويتا مماثلا في مجلس الشيوخ غدا الأربعاء، الذي سيمثل آخر خطوة لتوليها السلطة.

وحقق ائتلاف ميلوني اليميني، الذي يضم حزبها "إخوة إيطاليا"، وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني، انتصارا انتخابيا حاسما في 25 سبتمبر.

وفي الأسابيع المقبلة، ستضطر إدارة ميلوني إلى التعامل مع تحديات متعددة، من بينها دعم المستهلكين المتضررين جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع.