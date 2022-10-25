أعرب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عن سعادته بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي عقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، إن اللقاء مع الرئيس السيسي اليوم «أبوي»، معقبًا: «بعيًدا عن أن رئيس الجمهورية يتكلم مع الناس، شعرنا أن رب الأسرة المصرية يتحدث بكل شفافية وطلاقة».



وأضاف: «شعرنا بروح الأب الذي يخاف على أسرته وأهله، رأينا في حديثه والرسائل وكلامه، احترامه لحقوق الإنسان والشعب المصري، ورؤيته للمستقبل، خاصة أن موضوعات الاقتصاد والزراعة والصناعة والإسكان وتشغيل الشباب في اهتمامه».



ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تحدث عن حرية التعبير وأن حقوق الإنسان مكفولة، وطالب بأن يتحدث الشباب بحرية تامة، متابعًا: «أب يتحدث مع أولاده وأسرته بكل بساطة، بتلقائية شديدة وحب غير عادي للموجودين، وأوصى باهتمام الحكومة بتوصيات المؤتمر الاقتصادي».



ووصف المؤتمر الاقتصادي بأنه «عنق زجاجة»، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم، مختتمًا: «الدول تتسابق للخروج من الأزمة بأي شكل، والرئيس أوصى الحكومة بتنفيذ التوصيات وأن تعمل على تفعيلها واحترام كل الكلام الذي جاء في المؤتمر».



واختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي عقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.