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مصر
المؤتمر الاقتصادي.. نائبة: السيسي حاسس بوجع المواطن والاستفسارات اللي عنده
وزير العدل: العديد من حالات الطلاق لا تقع.. ونحتاج دعما فكريا وثقافيا للمأذون
وزير النقل يتعهد أمام الرئيس السيسي: ننتهي من 75 كم أرصفة موانئ بحلول عام 2024
وزير الإسكان: لدينا استثمارات بـ890 مليار جنيه على الأرض لأعمال لم يتم تحصيلها
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إصابة إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية
وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر عن عمر 68 عاما
السفير السوري في بيروت: لم يتم إلغاء زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا
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إيسكو أساسيا في تشكيل إشبيلية لمواجهة كوبنهاجن في دوري الأبطال
ثلاثي هجومي لـ تشيلسي أمام سالزبورج بدوري الأبطال
كاسميرو: رونالدو استثنائي وساعدني على التأقلم مع يونايتد
رأي
فن
7 أفلام من كلاسيكيّات السينما العالمية تحجز مكانها ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر
المخرج أحمد عبد الله: سعيد بالعودة لمهرجان القاهرة بفيلم «19 ب»
نبيلة عبيد تنعى فريد الديب: إنا لفراقك لمحزونون
محمود عبد المغني ينفي مشاركته في مسلسل عملة نادرة
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محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس يتفقدان ساحة مصر
وزير النقل: تصديق رئاسي على شراء 7 مراكب وضمها لأسطول نقل التجارة
رئيس الرقابة المالية يستعرض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي
حوادث وقضايا
ضبط شخصين متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في الإسكندرية
حبس 7 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب والسرقة في الإسكندرية
ضبط شخص حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
تجديد حبس المتهم بقتل جاره في إمبابة 15 يوماً