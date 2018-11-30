موسكو: لا نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن بلاده لا تخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال انطونوف - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن الدول الغربية في إطار رغبتها لتشويه سمعة روسيا وتبييض أوكرانيا، مستعدة للمخاطرة بأمن مواطنيها وحياتهم.

وأشار إلى أن لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات مؤكدة تثبت أن كييف صارت في المراحل الختامية من تصنيع القنبلة النووية التي وصفها بـ"القذرة".

وأضاف السفير الروسي أن "المقلق هو حقيقة أن كييف لديها قاعدة الإنتاج اللازمة والإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة لذلك .. مشيرًا إلى أن هناك ثلاث محطات للطاقة الكهرذرية فيها تسعة مفاعلات ينتج عن نشاطها اليورانيوم المنضب الذي يمكن استخدامه لصنع القنبلة.