التاريخ ينصف الأهلي أمام الزمالك في السوبر

دائما ما تحمل مباريات القمة بين الأهلي والزمالك إثارة كبيرة وبالتالي تنتظر جماهير الفريقين مباراة الجمعة المقبل، والتي ستجمعهما على ملعب هزاع بن زايد، في كأس السوبر المحلي.

ويلعب الزمالك هذه المباراة بصفته بطل الدوري الممتاز 2021-22، أما الأهلي فيلعب كأس السوبر المصري 2022 بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر.

وتوج الأهلي بالبطولة 11 مرة، في حين يملك الزمالك أربعة ألقاب.

ويتطلع كل فريقه لتحقيق اللقب لأغراض مختلفة، حيث يسعى الأهلي للفوز باللقب من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب خسارة لقب الدوري الممتاز في أخر نسختين، بالإضافة إلى خسارة نهائي كأس مصر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك وبالتالي تكون رغبته في الفوز بالمباراة أكبر.

أما الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، فيريد مواصلة التألق أمام الأهلي في الفترة الماضية، حيث يسعى لأن يضيف البطولة الثالثة له أمام الأهلي والتركيز في بطولة الدوري الممتاز بالنسخة الحالية ودوري الأبطال.

وبالنظر إلى تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي سنجد أنه ينصف الفريق الأحمر ولكن كعادة أي مباراة قمة لن تعترف إلا بنتيجة المباراة وبعد نهايتها من حكم المباراة، حيث لعب الأهلي مع الزمالك في 7 مباريات كأس السوبر، نجح المارد الأحمر في تحقيق الانتصار في 3 لقاءات، وتعادل القطبين في 4 لقاءات قبل اللجوء لركلات الترجيح لتحديد البطل.

وحسمت ركلات الترجيح 4 مواجهات بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري بواقع (انتصارين للأحمر – انتصارين للأبيض)، توج الأهلي بلقب كأس السوبر 5 مرات على حساب غريمه التقليدي الزمالك، مقابل لقبين فقط حققهما الفريق الأبيض.

وفي السطور التالية نبرز تاريخ مباريات الاهلي والزمالك في السوبر المصري:

وجمعت أول مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في موسم 2002-2023 وانتهت بالتعادل السلبي وحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1.

وفي ثاني المباريات لعب الأهلي مع الزمالك في نسخة كأس السوبر 2007 – 2008 وحقق الأهلي اللقب بعد الفوز بهدفين دون رد.

وفي موسم 2013 – 2014 نجح الأهلي في التتويج باللقب من جديد على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 5 – 4، ومن ثم عاد الفريق الأحمر للفوز باللقب على حساب الزمالك في الموسم التالي له بعد الفوز بنتيجة 3-2.

واستطاع الزمالك أن يحقق اللقب الأول له على حساب الأهلي في موسم 2015 – 2016 بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 3 – 1.

ومن ثم عاد الأهلي للتتويج بالبطولة مجددا على حساب الزمالك في موسم 2017 – 2018 بعد فوزه بنتيجة 3 - 2.

وتعد أخر نسخة جمعت قطبي الكرة المصرية في عام 2018 – 2019 وحقق فيها الزمالك الفوز بعد الفوز بركلات الترجيح 4 -3.

وبالتالي تُوج الأهلي بلقب كأس السوبر 5 مرات على حساب غريمه التقليدي الزمالك، مقابل لقبين فقط حققهما الفريق الأبيض.