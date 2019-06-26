محمود محيي الدين: قمة المناخ مرتبطة بشدة بما جاء في فعاليات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن «مؤتمر تغير المناخ COP 27»، مرتبط بشدة بما جاء في فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ يناقش موضوعات التمويل، وتخفيف الاعتماد على الاستدانة، وتطوير الفرص للحصول على طاقة نظيفة وجديدة ومتجددة بفرص أفضل بالنسبة للفرد، وتخفيف العبء على البيئة والمناخ.

ولفت إلى أن مؤتمر تغير المناخ يناقش موضوعات الطاقة والغذاء والإنتاج الزراعي وإدارة أنشطة المياه، متابعًا: «المشاركة المصرية كبيرة بمؤتمر المناخ، ومن المقرر أن نناقش البنية الأساسية المتطورة والحلول الرقمية وارتباطها بالاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة».

وأشاد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقطاع الخاص للمشاركة في شركات الجيش والقطاع العام، معقبًا: «الدعوة مرحب بها، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على هذا الموضوع في التوصيات المطروحة».

وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، قائلًا إن الأمر يتطلب المتابعة الدورية للوقوف على نتائجه، خاصة أن الحاضرين خرجوا بروح أكثر تفاؤلًا.

واختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي عقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.