دراسة: تصنع البسمة يزيد السعادة

يبحث كثيرون وسط أعباء الحياة عن سبيل للشعور بالسعادة وتحسن المزاج، ولكن دراسة وجدت حلا بسيطا وهو الابتسام حتى إن كان على سبيل التصنع؛ إذ أفادت نتائج التجربة بتأثيره بالإيجاب على الشعور بالسعادة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية إن فريقا من جامعة ستانفورد قسموا 4000 شخص من 19 دولة على 3 مجموعات لتجربة طرق مختلفة لزيادة السعادة.

اتبعت المجموعة الأولي من عينة التجربة أسلوب الابتسام الإجباري بمص قلم بين الأسنان، بينما تصنعت المجموعة الثانية الابتسام ببسط ملامح الوجه، وأما الثالثة فحاولت الابتسام على طريقة التقاط الصور.

وأفادت التجربة بفشل فكرة مص القلم ونجاح الطريقتين الأخريتين، إلا أن تأثيرهما لا يزال أقل من تأثير مشاهدة الصور المبهجة التي تعرضت لها مختلف المجموعات لزيادة الشعور بالسعادة.

ويشرح نيكولاس كول مشرف الدراسة الفكرة بأن الجهاز العصبي المحيطي في الجسم يتجاوب مع حركات الجسم المصاحبة لأي شعور، إذ يعطي إحساس السعادة مع انبساط الوجه أو تسارع ضربات القلب ويعطي إحساس الكآبة مع عبوس الوجه، وإن كانت تلك الحركات متصنعة.