 دراسة: تصنع البسمة يزيد السعادة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 8:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

دراسة: تصنع البسمة يزيد السعادة

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 8:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 8:22 ص

يبحث كثيرون وسط أعباء الحياة عن سبيل للشعور بالسعادة وتحسن المزاج، ولكن دراسة وجدت حلا بسيطا وهو الابتسام حتى إن كان على سبيل التصنع؛ إذ أفادت نتائج التجربة بتأثيره بالإيجاب على الشعور بالسعادة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية إن فريقا من جامعة ستانفورد قسموا 4000 شخص من 19 دولة على 3 مجموعات لتجربة طرق مختلفة لزيادة السعادة.

اتبعت المجموعة الأولي من عينة التجربة أسلوب الابتسام الإجباري بمص قلم بين الأسنان، بينما تصنعت المجموعة الثانية الابتسام ببسط ملامح الوجه، وأما الثالثة فحاولت الابتسام على طريقة التقاط الصور.

وأفادت التجربة بفشل فكرة مص القلم ونجاح الطريقتين الأخريتين، إلا أن تأثيرهما لا يزال أقل من تأثير مشاهدة الصور المبهجة التي تعرضت لها مختلف المجموعات لزيادة الشعور بالسعادة.

ويشرح نيكولاس كول مشرف الدراسة الفكرة بأن الجهاز العصبي المحيطي في الجسم يتجاوب مع حركات الجسم المصاحبة لأي شعور، إذ يعطي إحساس السعادة مع انبساط الوجه أو تسارع ضربات القلب ويعطي إحساس الكآبة مع عبوس الوجه، وإن كانت تلك الحركات متصنعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك