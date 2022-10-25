الصين تحتج على زيارة مشرعين ألمان إلى تايوان

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احتجت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء على زيارة مجموعة من ستة مشرعين ألمان إلى تايوان.

ودعت وزارة الخارجية في بكين المجموعة التي يقودها عضو البوندستاج، بيتر هايد، من الحزب الديمقراطي الحر إلى "الوقف الفوري لتفاعلها مع القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في تايوان".

وحثت الوزارة المشرعين الألمان في بيان على عدم إرسال "إشارات خاطئة" والالتزام بما يسمى مبدأ الصين الواحدة.

وقال البيان إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، مضيفا أن تايوان هي المسؤولة عن تصاعد التوتر الإقليمي.

لكن رئيس جمعية الصداقة البرلمانية التايوانية الألمانية هونج لو تشانج قال إن التبادلات ستستمر رغم ضغوط الصين.

وقال: "احتجاج بكين لا معنى له. تايوان دولة ذات سيادة. إن التبادل البرلماني مع الدول الأخرى له ما يبرره تماما. إنهم يأتون إلى تايوان لأنهم يدعموننا".

ووصل المشرعون الستة من لجنة حقوق الإنسان في البوندستاج إلى تايوان يوم الأحد في زيارة مدتها أربعة أيام وهي ثاني زيارة يقوم بها وفد برلماني ألماني هذا الشهر.

واجتمعوا مع مجموعة من المشرعين التايوانيين من مختلف الأحزاب اليوم الثلاثاء بينما استقبلت رئيسة تايوان تساي إينج وين المجموعة يوم الاثنين.

وترفض بكين الاتصالات الرسمية بين الدول وتايبيه لأنها تعتبر تايوان جزءا من الصين. كما هددت بكين بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر. وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي ولطالما اعتبرت نفسها مستقلة.

ومن المقرر أن يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى الصين في تشرين الثاني/نوفمبر مع وفد من رجال الأعمال فيما ستكون أول زيارة له للبلاد كمستشار.