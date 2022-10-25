 الرئيس الإندونيسي يعلن عن مبادرة سلام لأوكرانيا في قمة مجموعة العشرين - بوابة الشروق
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الرئيس الإندونيسي يعلن عن مبادرة سلام لأوكرانيا في قمة مجموعة العشرين

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 9:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 9:33 م

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن مبادرة سلام لأوكرانيا في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في العالم المقررة في بالي في نوفمبر المقبل.

وقال ويدودو في رسالة بالفيديو في نهاية مؤتمر دولي للخبراء بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين اليوم الثلاثاء، إن إندونيسيا ستدعو الجميع خلال القمة إلى "الجلوس معا والانخراط في حوار بناء".

وأضاف أن هذا يشمل أولئك الذين أيدوا الجانبين المختلفين، مشيرا إلى أنه "فقط بهذه الطريقة نستطيع وضع أساس قوي لعملية إعادة إعمار أوكرانيا".

ويستضيف ويدودو قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل. وقال في رسالة الفيديو، إن دبلوماسية السلام تحتل الأولوية، مؤكدا "يجب أن تنتهي الحرب".

وأوضح أن إعادة إعمار أوكرانيا وقوتها الاقتصادية ستكون مستحيلة إذا لم تنته الحرب، مشددا على أن مصالح الشعب الأوكراني ستكون في المقدمة.

وأكد أنه "يجب أن يكون السلام أولويتنا من حيث الخطوات التالية التي نتخذها"، مضيفا أنه يأمل في أن يساعد مؤتمر إعادة الإعمار في برلين في تقريب وجهات النظر المختلفة.

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