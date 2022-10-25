قسم الصحافة بإعلام القاهرة ينعى علم الدين: أفنى نصف قرن في عمله الدؤوب

نعى قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رئيسًا وأساتذة، الأستاذ الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بالقسم.

وتقدم قسم الصحافة بخالص التعازي والمواساة لقرينته الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، وابنته مروة والأسرة الكريمة رزقهم الله بالصبر والسلوان، سائلين المولى أن يربط على قلوبهم إثْرَ هذا المُصَاب الجَلل الذي هَزَّنا جميعًا من أعماق قلوبنا.

وقال الدكتور شريف اللبان، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، إن الراحل الأستاذ الدكتور محمود علم الدين أفنى ما يزيد عن نصف قرن من عمره في عمله الدؤوب المتواصل بكلية الإعلام جامعة القاهرة؛ فقد كان أول مَن التحق بها في العام 1971 عند إنشاء الكلية، وأول من تخرج فيها في العام 1975، ثم عُيّن بها معيدًا ليحصل على الماجستير 1980 والدكتوراة 1984، ليُرقى بعد ذلك أستاذًا مساعدَا وأستاذًا بالكلية التي طالما عشقها.

وشغل محمود علم الدين مناصَبَ عدة، فقد عمل رئيسًا لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ثم وكيلًا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فوكيلًا للدراسات العُليا والبحوث.

كما عمل محمود علم الدين مستشارًا إعلاميًا لوزير التعليم العالي، ومقررًا للجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال الإعلام، ومشرفًا على المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة ومتحدثا رسميًا باسمها ورئيسًا لقسم الدراسات الإعلامية بمعهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وأُعيرت خدماته لدولتيْ السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقتيْن طِوَال سنوات، وللراحل العظيم مدرسة علمية إعلامية بنى دعائمها عبر عدة عقود سواء في مصر أو المنطقة العربية، وله تلامذة يدينون له بالفضل والامتنان.