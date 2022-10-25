علق المطرب اللبناني راغب علامة على مشاركته وتكريمه للمرة الأولى بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31.

ونشر علامة، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفله الذي أحياه، مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات المهرجان، معلقا: "شرف عظيم وقوفي أمام الجمهور الحبيب على مسرح دار الأوبرا المصرية، جمهور أم الدنيا وضيوفها، فرحت جدا لمشاركتي لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية، شكرا للجمهور العظيم، جمهور الحب الكبير، ولكل من ساهم في هذا المهرجان الكبير، وإلى اللقاء دائما في مناسبات حب وفرح باذن الله".

وقدم علامة خلال حفله، الذي رفع شعار "كامل العدد"، مجموعة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: "الحب الكبير، ويا ريت فيا خبيها، ونسيني الدنيا، واللي باعنا، وتركني لحالي، وسهروني الليل، واشتقتلك أنا، ومغرم يا ليل، ويا حياتي، وآسف حبيبتي، وقلبي عشقها، وحبيب قلبي يا غالي، واستمارة ٦، وفورا غرام، وأنا ممكن أزعلك".