المنظمة الدولية للهجرة: مصرع أكثر من 29 ألف شخص خلال محاولتهم الوصول لأوروبا منذ 2014

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قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 29 ألف مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ عام 2014.

وأضافت المنظمة -في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن 5 آلاف شخص فقط لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين فقط خلال رحلاتهم للوصول إلى أوروبا.

تحدث تقرير المنظمة أيضاً عن "أعداد متزايدة من الوفيات في الطرق عبر البحر الأبيض المتوسط​​، على الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة".

وأوضح التقرير أن "وسط البحر المتوسط لا يزال ​​أكثر طرق الهجرة دموية، حيث توفي 2836 شخصاً منذ يناير 2021 أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا أو مالطا".