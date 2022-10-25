رئيس الأركان الأمريكي يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي لأول مرة منذ مايو

أعلنت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن الجنرال مارك ميللي رئيس هيئة الأركان تحدث هاتفيا الاثنين مع نظيره الروسي فاليري جيراسيموف.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، إن الجنرالين ميلي وجيراسيموف ناقشا خلال الاتصال، عددا من القضايا ذات الصلة بالمسائل الأمنية، واتفقا على إبقاء التواصل بينهما مفتوحا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن هذا الاتصال، يعد نادرا، حيث هو الأول بين الجانبين منذ شهر مايو الماضي، ويأتي في أعقاب اتصال جرى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرجي شويجو، والذي كان ثاني اتصال بينهما في غضون ثلاثة أيام، بعد أن تحدثا يوم الجمعة الماضي وكان ذلك أول اتصال أيضا منذ مايو.

وأضافت أن شويجو كان قد تحدث سابقا مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، وناقشا الوضع في أوكرانيا والذي وصف بأنه يتدهور بسرعة ويتجه نحو مزيد من التصعيد بصورة لا يمكن السيطرة عليها.

وتتهم روسيا أوكرانيا بأنها تستعد لإطلاق " قنبلة قذرة " بها مواد إشعاعية ، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة وأوكرانيا ، ويخشى المسئولون في الغرب من أن يكون هذا الاتهام ذريعة من جانب روسيا لتصعيد هجماتها بصورة كبيرة ضد أوكرانيا في الفترة المقبلة.