وفاة مفتي الجمهورية التونسي عثمان بطيخ عن عمر يناهز 81 عاما

توفي مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، اليوم الثلاثاء، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، عن عمر يناهز 81 عاما.

وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد "أنس بن مالك" في ضاحية قرطاج بالعاصمة التونسية، ليواري الجثمان الثري بمقابر "الجلاز".

والمفتي الراحل من مواليد 17 أبريل عام 1941 بتونس العاصمة، وتلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية العربية الفرنسية بتونس، والتحق بالتعليم الشرعي بجامع صاحب الطابع، ثم بالمعهد الثانوي "ابن خلدون"، حيث حصل على شهادة الأهلية ثم التحصيل ثم بدأ تعليمه العالي بالمدرسة العليا للحقوق التونسية، وخرج منها بإجازة أساسية للحقوق، ليعمل الشيخ عثمان بطيخ قاضيا عدليا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وواصل الراحل دراسته بكلية الشريعة وأصول الدين التي تخرج منها حاملا للإجازة الأساسية في الشريعة ثم الدكتوراة، ودرس الفقه المقارن والسياسات الشرعية بالكلية ذاتها.