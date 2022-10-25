قال رئيس الوزراء الأسبق في اليابان، يوشيهيكو نودا، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على طوكيو بذل المزيد من الجهد لتحسين صورة الديمقراطية.

وجاء ذلك خطاب تذكاري ألقاه نودا أمام البرلمان خلال مراسم تأبين خليفته المباشر شينزو آبي، الذي لقي حتفه على يد مسلح قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن نودا، وهو الآن نائبا معارضا ينتمي للحزب الديمقراطي الدستوري، قوله في خطاب التأبين خلال جلسة عامة لمجلس النواب: "يجب أن نستمر فقط في الاعتماد على قوة التعبير لتعزيز ديمقراطيتنا، مهما كانت غير كاملة، إلى شيء أفضل قليلا" .

وأضاف نودا: "يتعين ألا تستسلم الديمقراطية للعنف أو الإرهاب أبدا"، وأشاد في الوقت نفسه بإنجازات آبي، مستشهدا، ضمن أمور أخرى بعودة آبي بعد فترة ولايته الأولى القصيرة ليتولى رئاسة الوزراء مجددا، وليصبح رئيس الحكومة الأطول خدمة في تاريخ اليابان، وتعزيزه تحالف البلاد مع الولايات المتحدة.

ووصف نودا رئيس الوزراء الراحل بأنه كان شخصا "طيب القلب، وكان يهتم بأمور الآخرين"، بعد مغادرته البرلمان، رغم تصويره كـ"سياسي مقاتل".

وانتهت فترة آبي الأولى كرئيس للوزراء (2006-2007) لأسباب صحية، ثم عاد وشغل المنصب مرة أخرى في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2020، لكنه استقال مرة أخرى بسبب مرض معوي مزمن.