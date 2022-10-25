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الرئيس الألماني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة


نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 9:07 ص

 وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة.

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير، الذي وصل إلى كييف بالقطار صباح اليوم، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.

وهذه هي الزيارة الأولى لشتاينماير منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير لكنها محاولته الثالثة للسفر إلى كييف.

وفي الأسبوع الماضي، أرجأ شتاينماير رحلة مقررة إلى أوكرانيا لأسباب أمنية.

وكان الرئيس الألماني يعتزم أيضا زيارة كييف مع رؤساء ليتوانيا وبولندا ولاتفيا وإستونيا في منتصف أبريل، لكن طُلب منه عدم الحضور.

وجاء قرار كييف وسط انتقادات مستمرة لعلاقات شتاينماير مع روسيا وفشله خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية في الاستجابة لتحذيرات جيران ألمانيا في أوروبا الشرقية بشأن تهديد العدوان الروسي.

وتم حل الخلاف بين الرئيسين الأوكراني والألماني في أوائل مايو.


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