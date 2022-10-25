الجزائر تدين الهجمات الإرهابية بالنيجر

أدانت الجزائر الهجمات الإرهابية التي استهدفت، أول أمس /السبت/، منطقة بنيبانجو غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي؛ ما أسفر عن سقوط قتلى من المدنيين الأبرياء.

وأعربت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم /الإثنين/، عن تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، مجددة تضامنها التام مع حكومة وشعب النيجر، البلد المجاور الذي تقيم معه علاقات جيدة.

وبحسب البيان، أكدت الجزائر أن مثل هذه الهجمات، التي تعكس النية الخبيثة للجماعات الإرهابية لنشر الفوضى في النيجر، وكذلك في جميع أنحاء منطقة الساحل، لا يمكن أن تقوض عزم دول المنطقة والجزائر، وإرادتها المشتركة للقضاء على هذه الآفة، والمشاركة في منظور واعد للسلام والازدهار المشترك لمنفعة شعوبها.