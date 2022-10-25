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واجه مستخدمو تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، صباح الثلاثاء، مشكلة فنية لاحظها عدد منهم في مناطق عدة حول العالم.
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.
وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.