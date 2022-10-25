الرئيس الألماني يجري محادثات في ملجأ للغارات الجوية بأوكرانيا

خلال زيارته لأوكرانيا عايش الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مشهدا قصيرا من وقائع الحرب في البلاد.



وفور وصوله إلى بلدة كوريوكيفكا الصغيرة -شمال شرق كييف- انطلق إنذار جوي هناك اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك ذهب شتاينماير وعمدة المدينة راتان أحميدوف ومجموعة من المواطنين إلى ملجأ للغارات الجوية.



وهناك طلب الرئيس الألماني من الأفراد المتواجدين معه في الملجأ إخباره بما يعايشونه خلال الحرب الروسية. وتحدثت امرأة باكية عن بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وأخرى عن زوجها الذي يحارب الجيش الروسي، وقالت: "زوجي في الجبهة، في الجبهة الأكثر سخونة".



وقال شتاينماير بعد ذلك: "لقد أمضينا الساعة والنصف الأولى في ملجأ للغارات الجوية.. لقد أوضح لنا ذلك بشكل مؤثر للغاية الظروف التي يعيش فيها الناس هنا"، مضيفا أن مثل هذا الوضع ما كان من الممكن استبعاده خلال الزيارة، مشيرا إلى أن المواطنين هناك مضطرين لمعايشة هذا الوضع يوميا، وتابع: "كان إجراء المحادثة هناك مؤثرا للغاية".



ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، أطلق الجيش الروسي ما يصل إلى عشر طائرات مقاتلة مسيرة إيرانية الصنع في بيلاروس المجاورة، لذلك انطلق جرس الإنذار.



وكان شتاينماير قد زار بلدة كوريوكيفكا من قبل في عام 2021. وخلال الحرب العالمية الثانية في عام 1943، كانت البلدة مسرحا لمذبحة نفذتها القوات النازية الخاصة "إس إس" بحق سكانها.



ووصل الرئيس الألماني صباح اليوم إلى كييف، ثم توجه إلى تشرنيهيف. ومن المقرر أن يعقد محادثات في العاصمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.