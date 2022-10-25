لاعب الإسماعيلي يخضع للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق

خضع كريم عرفات لاعب فريق الإسماعيلي، لأشعة خلال الساعات الماضية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة في المباراة التي خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت أمس «الإثنين» على استاد غزل المحلة.

وتعرض عرفات الظهير الأيمن للإسماعيلي، للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة فريقه ضد غزل المحلة التي تم على إثرها استبداله، ومن جانبه، قال الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلى: «اللاعب سيخضع لتدريبات في الچيم وسينتظم بعدها ضمن صفوف الفريق بشكل طبيعي».

فيما واصل الفريق تدريباته اليوم «الثلاثاء» على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري المحلي، بمواجهة فاركو المقبلة، بعدما تم تأجيل مباراة فيوتشر.

ومُنى الإسماعيلي بالهزيمة الثانية على التوالي أمام زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر أمس الإثنين على ملعب الأخير بالغربية، في ثاني جولات الدوري العام، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي بهدف نظيف سجله شادي حسين في الشوط الثانى للمباراة.