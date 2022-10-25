قال المهندس محمد زكي السويدي، الشريك الصناعي لمؤسسة السويدي للتنمية، إن زيادة الصادرات تساهم في ضبط الميزان التجاري.



وأضاف، خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن هناك تحديا للصناعة يتمثل في العمالة الفنية.



وأكد أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصة لدعم القيمة البشرية للمواطن المصرية.



ولفت إلى أن هناك عجزا شديدا في اختبار المنتجات، سواء للعمليات المحلية أو التصدير.



وشدد على ضرورة الاعتماد على الجامعات باعتبارها تضم معامل معتمدة دولية في إجراء هذه الاختبارات.



وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.