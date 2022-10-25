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رئيس الوزراء الأوكراني يعد بمواصلة الإصلاحات

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 3:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 3:07 م

وعد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أوروبا بمواصلة سريعة للإصلاحات بعيدة المدى في طريق بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال شميهال اليوم الثلاثاء في مؤتمر دولي للخبراء حول إعادة إعمار أوكرانيا في برلين إن بلاده تريد بحلول نهاية هذا العام تنفيذ ما يسمى باتفاقية الشراكة.

وأضاف شميهال أن الحكومة الأوكرانية تخطط -من بين أمور أخرى- لتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات الصناعية وإصلاح الجمارك وإصلاح الحكومة وتحرير قوانين العمل.

وذكر شميهال أن كل هذا يحدث أيضا أثناء حرب روسيا على بلاده، مؤكدا أن أوكرانيا تفي بالتزاماتها.


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