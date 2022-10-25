خالد جلال: كنا الأفضل أمام سموحة ولكن مسلسل إضاعة الفرص مستمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، أن فريقه كان الأفضل في المباراة التي جمعته بفريق سموحة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات بعد المباراة: «نتيجة المباراة غير مرضيه لطموحات فريق البنك الأهلي هذا الموسم وكنا نستحق الفوز».

وأضاف: «كنا الأفضل في الإنتشار داخل الملعب وإمتلكنا الكرة معظم أوقات المباراة ولكن مسلسل إضاعة الفرص المحققة أمام المرمي مستمر».

وأكمل: «في المحاضرة قبل المباراة أكدت في حالة إحراز هدف لابد من تأمينه بهدف آخر تجنباً لإدراك سموحة هدف التعادل».

وواصل: «استغل فريق سموحة خروج محمود الجزار لاعب الفريق للعلاج خارج الملعب وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل».

وأتم خالد جلال: «التوقف عقب لقاء سيراميكا المقبل سيفيدنا كثيراً لتحقيق عنصر التجانس بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين، وأداء البنك الأهلي مطمئن والفريق قادم بقوة خلال المباريات المقبلة».