إيناس عز الدين: ليا كل الشرف إني من مدرسة شيرين عبدالوهاب

أعربت المطربة إيناس عز الدين عن سعادتها بالغناء لأول مرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، الذي تنقله شبكة تلفزيون الحياة حصريا عبر شاشتها.

وأضافت إيناس خلال حوارها مع الإعلامية آية الغرياني عبر قناة "الحياة"، أنها تنتمي لمدرسة الفنانة شيرين عبد الوهاب في الغناء، قائلة: "مع كامل احترامي لجميع الفنانين الحاليين ومن الزمن الجميل.. بس لو قلت أنا من مدرسة حد فأنا مدرسة شيرين عبد الوهاب".

وتابعت: "مدرسة السهل الممتنع، الأداء البسيط اللي في نفس الوقت بيوصل للقلب.. المدرسة اللي فيها قوة في الغناء وفي نفس الوقت فيها مشاعر وإحساس، أنا ليا كل الشرف إني أقول إني من مدرسة شيرين عبد الوهاب".

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.