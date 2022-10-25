طارق سليمان: أبو السعود قدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر

أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب، أن نتيجة التعادل مع فريق فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز مرضية إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن مستوى المقاولون العرب سيتطور من مباراة لأخرى من مسابقة الدوري.

وقال سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية :«محمود أبوالسعود حارس فريق المقاولون العرب مميز في التصدي لركلات الجزاء وقدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر في مباراة الفريقين»، وأضاف:«محمود أبوالسعود قدم مباراة كبيرة أمام فيوتشر ويستحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق».

وتعادل المقاولون العرب بالأمس أمام فيوتشر، ليحصد الفريق النقطة الثانية، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.