أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسد، منذ قليل، وذلك جراء انهيار جزء من منزل بقرية كفر الحمام التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على عدد من المواطنين تصادف مرورهم أمام المنزل وقت الحادث، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى الزقازيق العام ومستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الخدمات الطبية العاجلة اللازمة.

وضمت قائمة المصابين كل من: صفاء خليل، 60 عامًا، باسم مصطفى، 23 عامًا، ونبيل سمير 24 عامًا، وصبحي حسن، 62 عامًا، تنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وإصابة الأخير بكسر بالساق اليسرى، وجارى تقديم الاسعافات الأولية لهم من قبل الفرق الطبيبة بمستشفى الأحرار التعليمى.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجسمي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بانهيار جزء من منزل مكون من دور أرضي وطابقين، بقرية كفر الحمام التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، على 6 مواطنين تصادف مرورهم وقت حدوث الواقعة، وجرى نقل اثنين منهم لمستشفى الزقازيق العام وإصابتهم خفيفة، و4 أشخاص لمستشفى الأحرار التعليمي وجاري عمل لهم الفحوصات الطبية اللازمة.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات في الواقعة.