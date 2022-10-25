محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية حظيت برعاية الرئيس وستبقى بعد مؤتمر المناخ

قال رائد المناخ للرئاسة لمؤتمر التغيرات المناخية cop 27، الدكتور محمود محيي الدين، إن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية حظيت برعاية رئيس الجمهورية وستبقى بعد مؤتمر المناخ المقبل.

وأضاف محيي الدين، في حوار مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة "دي إم سي"، مساء اليوم /الإثنين/، أن مبادرات المشروعات الخضراء الذكية بينها مشروعات في ٢٧ محافظة تشمل حياة كريمة، وتهدف للاستدامة والتحول الرقمي.

وتابع أن الأمم المتحدة طلبت تعميم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مبينا أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

واعتبر أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة هامة، مضيفا أن القطاع الخاص مٌقبل وبقوة على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر والقارة الأفريقية؛ منوها بأن القطاع الخاص لديه القدرة على المخاطرة والتسويق والإدارة الجيدة في الكثير من المشروعات، وأن العائد سيكون مجزيا، مبينا أن تكلفة التمويل لمشروعات الطاقة الشمسية على مدار العشر سنوات الماضية انخفضت بنسبة ٩٠٪.

وتابع أنه لابد أن نكون جزءا من العالم الجديد من خلال المشاركة مع الهند والصين ودول أوروبية والولايات المتحدة وغيرها، كما أننا نحتاج إلى دور البحث العلمي إلى جانب القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ورأى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى زيادة قدرة الدولة لكى تكون أكثر تنافسية، قائلا: "نحن نحتاج للحفاظ على الاستثمارات الحالية

إلى جانب جذب المزيد"، مذكرا بأن الدولة دخلت في تمويل ضخم لمشروعات تنموية في مناطق نائية.