مظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى لإحياء ذكرى احتجاجات 25 أكتوبر 2019

تشهد العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات أخرى عصر اليوم الثلاثاء، مظاهرات شعبية لإحياء ذكرى مظاهرات الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2019 التي استمرت عدة أشهر وراح ضحيتها عشرات الآلاف، بين قتيل وجريح.



وفي مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات تجددت المظاهرات الاحتجاجية الشعبية، التي كانت انطلقت في بغداد في الأول من نفس الشهر حيث اكتظت ساحة التحرير بآلاف المتظاهرين للمطالبة بإصلاح العملية السياسية في البلاد وحل مشاكل البطالة وتوفير فرص للعمل ومعالجة ملفات الفساد.



وتطورت الأحداث بعد أن استخدمت القوات العراقية الأعيرة النارية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير مما أدى إلى توسع رقعة المظاهرات لتشمل 9 محافظات عراقية شيعية في وسط وجنوبي البلاد وراح ضحيتها حسب إحصائيات حكومية 600 قتيل ونحو 25 ألف مصاب.



وتتزامن هذه المظاهرات مع إخفاق الكتل السياسية منذ أكثر من عام على الاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدها العراق في العاشر من أكتوبر عام 2021 استجابة لمطالب المتظاهرين.