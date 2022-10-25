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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة فاركو والحرس في الدوري

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:29 م

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة مساء اليوم الثلاثاء، عن حكام مباراة الغد الأربعاء، والتي سينتهي بها الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويلعب حرس الحدود مع فاركو في الخامسة مساء غدا الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري.

ويدير هذه المباراة الحكم مصطفى عثمان ويعاونه الثنائي أحمد الكيال ونور سعيد، فيما سيكون محمد غازي حكما رابعا ويتولى تقنية الفيديو سيد شعبان ويعاونه شريف عبد الله.

ويدخل حرس الحدود هذه المباراة متواجدا في المركز الأخير بدون أهداف بعدما خسر أول مباراة في المسابقة، فيما يحتل فاركو المركز الـ 11 بنقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري العام.


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