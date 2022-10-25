الداخلية السودانية: تعاملنا مع تشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب

أعلنت وزارة الداخلية السودانية اليوم الثلاثاء في بيان بشأن حراك 25 أكتوبر الجاري أنها من الساعات الأولى للحراك واجهت قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل شعارات تدعو للعنف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السودانية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية"سونا" أن الشرطة قامت بتنفيذ خطة لجنة شئون الأمن بالعاصمة، وذلك بنشر القوات لتأمين المواقع الإستراتيجية وحماية المواكب السلمية وفق التعليمات التي صاحبت الخطة والإرشادات والتحذيرات التي وجهت للمواطنين.

وأضاف "لقد تابعنا التجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة (الخرطوم- بحري- أم درمان) حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الاستراتيجية وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين والمستشارين المنتدبين من النائب العام ووزارة العدل".

وتابع: أننا في الساعات الأولى واجهنا "قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل أعلام بألوان (أحمر- أصفر- أسود- أزرق) وشعارات تدعو للعنف بزي موحد لكل مجموعة (فنايل- خوز- كمامات قفازات- نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة"، بالإضافة إلى "تسليح كامل وموحد بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف".

وأكد أن قادة الجماعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء على المواقع العسكرية بصورة متكررة داخل حرم المنطقة العسكرية بعتادهم (المستشفى العسكري والمرضى).

وقال إنهم واجهوا التعدي على مركبات الإطفاء ومنعها من أداء واجبها، ما يدل على أنهم غير مدنيين ويؤكد ذلك خلو المواكب من الإعلام و الشعارات الحزبية والسلمية مع غياب الذين دعوا للحراك لتحمل المسئولية وإصرار المتفلتين على التدمير والتخريب يدل على المؤامرة و انتمائهم لجماعات وتنظيمات غير مشروعة لا تريد الإعلان عن نفسها.