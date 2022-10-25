الإمارات: انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للتطوع في أبوظبي

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ26 من "المؤتمر العالمي للتطوع" الذي تستضيفه أبوظبي تحت شعار "التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات".

وتستمر أعمال المؤتمر حتى بعد غد الخميس، بمركز أدنوك للأعمال.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، يعد المؤتمر أكبر تجمع دولي لخبراء العمل التطوعي والمتطوعين على مستوى العالم، ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، و"مؤسسة الإمارات"، المؤسسة الوطنية التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة وتعزز المرونة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى خلق بيئة داعمة ومشجعة على التواصل والتبادل المعرفي واكتساب المزيد من الخبرات لأولئك الذين يؤمنون بضرورة العمل التطوعي لتحسين وتطوير المجتمعات، وحياة المتطوعين على حد سواء، حيث يعد التطوع أحد المرتكزات الاستراتيجية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية التي تتناول قضايا التطوع ودوره المستمر في عملية تنمية المجتمع والدول على حد سواء، ويحظى بحضور مئات المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل التطوعي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بهدف مشاركة خبراتهم وتطلعاتهم عن أهمية التطوع ودوره في تنمية المجتمعات والدول.

وتأتي استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تأكيداً على مكانتها كمركز ريادي في العمل التطوعي واستمراراً لجهودها المبذولة في هذا القطاع بما يسهم في تسليط الضوء على قيم وثقافة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في تمكين أفراد المجتمع، وتسخير التطور التكنولوجي لتأسيس منصات تطوعية تُكرّس دورهم كرواد للتطوع وقادة في العمل الإنساني والمجتمعي.