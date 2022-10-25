عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة مُسجّلة للإرهابي طاهر الشرقاوي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كشف فيها عن خطته التي تستهدف إسقاط الدولة خلال الأيام المقبلة.

وجاء في كلمة الإرهابي التي حصل عليها موسى، وعرضها في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «احنا داخلين على بداية الخلافة في مصر؛ ولو مخرجتش علشان ترجع الخلافة هتلبس في حيطة، الموضوع مش موضوع أكل وشرب، الموضوع موضوع عقيدة، وجهاد لا هوادة فيه يبدأ بالرجال يعرفوا إزاي يسيطروا على مفاصل الدولة في أقل فترة ممكنة».

ولفت موسى، إلى أن «هؤلاء يستخدمون الدين وسيلة من أجل الوصول إلى الحكم؛ فسابقًا كانت شعاراتهم الإسلام هو الحل من أجل الوصول للحكم؛ ونحن نعرف الدين وهؤلاء لا يعرفونه؛ لأنهم يدعون لإسقاط الوطن، والتحكم في مفاصل الدولة؛ وأنا بعرض ده علشان يكون المواطن عارف إن هدف جماعة الإخوان الإرهابية هو خراب مصر، والعودة للحكم بقوة السلاح».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن «من يفعل ذلك ليس له علاقة بالدين»، لافتًا إلى أن حديث الرئيس السيسي عن قدوم الإسلام السياسي لحكم مصر وفشله؛ جعلهم يستخدمون الدين ذريعة من أجل الوصول لأهدافهم؛ وهؤلاء يستغلون الفرصة من أجل حشد المواطنين للوصول لأهدافهم، وعودة تيار الإسلام السياسي لحكم مصر مرة أخرى.

وأوضح موسى، أن تيار الإسلام السياسي عبارة عن مجموعة تيارات مختلفة؛ وليس جماعة الإخوان الإرهابية فقط؛ وهذه البذرة زرعها حسن البنا عام 1928، لافتًا إلى أنه أول من أنشأ ميليشيات التنظيم الخاص التي تطورت لمجموعة حسم ولواء الثورة الذين اغتالوا مدنيين ورجال شرطة وفجروا كنائس ومساجد؛ وهذه لغتهم المعهودة.

واستطرد أحمد موسى: «الإخواني هدفه كله الوصول للحكم؛ وشغالين دلوقتي على دعوات الفوضى؛ واعرف يا مواطن هما عاوزين إيه من مؤسساتك؛ والإرهابي طاهر الشرقاوي قالك الموضوع ليس له علاقة بأكل أوشرب؛ عاوزين يضحكوا على البعض في 2022 زي ما عملوها في 2011 من أجل السلطة، والنهارده كل واحد لازم يشوف دعوات الإخوان هدفها إيه؟».

وأردف موسى: «كلام الإرهابي عن بداية الخلافة من أجل الاستيلاء على الدولة؛ وعملوا إيه في القوات المسلحة والشرطة خلال 2011؟؛ نسيتوا يا جماعة ده مش بعيد من 11 سنة بس؛ نسيتوا 25 يناير حصل إيه في مصر؟، بهجت صابر ده بيشتغل لحساب مين؟؛ أقلكم معلومة هيبدأوا مظاهرات في الخارج تسخين علشان اللي جوه؛ فيلم بيحاولوا يكرروه؛ واعرف يا مواطن الهدف من اللي بيتعمل ده؛ فوضى واغتيالات وإسقاط الدولة».

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه قائلاً: «دي بداية، لسة عندي على التليفون؛ وأنا ما يهمني بلدي والمواطن، الرئيس تكلم عن 477 مليار دولار خسائر من 2011 حتى 2013؛ قد الناتج المحلي للدولة حاليًا؛ ده ضاع؛ هؤلاء يعنيهم العودة للحكم، مفيش حد فيهم عنده خطاب سلمي، ولا يعيشون إلا بالدماء، واللي بسمعهولك لابُد أن تكون متأكد منه تمامًا».

