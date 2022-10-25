وزير التنمية: 8 دورات تدريبية وورش عمل لرفع مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الخطة تتضمن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وتابع آمنة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تتضمن ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمي بالوزارة ووزارة التخطيط، ويستفيد منها 84 متدربا.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية تركز على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور في المراكز التكنولوجية.

وأوضح أن الدورة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تتناول المراكز التكنولوجية ودورها في تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى مصر، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء في هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معاها، ويستفيد من هذه الدورة 30 متدربا من المحافظات.

وبين وزير التنمية المحلية، أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة في المحافظات يبلغ عددها 290 مركزا في المدن والأحياء، إضافة إلى 15 مركزًا في دواوين المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي إضافة 24 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء، و12 مركزًا تكنولوجيا بدواوين المحافظات، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تقدم في المتوسط 180 خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي تركز على مؤشرات قياس أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والأطر المنطقية للبرامج والمشروعات، وخطوات تصميم نظم المتابعة والتقييم، وتقييمات البرامج والمشروعات وأنواعها (خط الأساس - مراجعة نصف المدة – التقييم النهائي – تقييم الأثر)، وأنواع مؤشرات متابعة الأداء وتعريفاتها والمصطلحات المرتبطة بها (المستهدف – خط الأساس – المحقق – تصنيفات الخاصة بالبيانات).

وكشف عن أدوات جمع بيانات نظام المتابعة والتقييم، والعلاقة بين نظم نظم المتابعة والتقييم والمؤشرات ونظم التقارير، ولوحات البيانات التفاعلية، واستخدامات بيانات المتابعة، وخطوات تطوير مؤشرات متابعة أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين .

وتابع: "تركزت الدورة التدريبية على مؤشرات متابعة المكاتب الأمامية والخلفية للمراكز التكنولوجية وتعريفاتها وأدوات جمع البيانات، وكيفية وضع خطة عمل لجمع البيانات الخاصة بمؤشرات المتابعة وإعداد نماذج التقارير الخاصة بمؤشرات المكاتب الأمامية والخلفية، إضافة إلى مؤشرات تقييم رضا المواطنين ومؤشرات تقييم المراكز التكنولوجية، والممارسات الإيجابية".