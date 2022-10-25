السفير السوري في بيروت: لم يتم إلغاء زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا

أعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، اليوم الثلاثاء، أن "لبساً حدث في موضوع زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا لمناقشة الترسيم البحري بين البلدين"، مشيرا إلى أن الزيارة لم تلغ وسيُتفق عليها لاحقاً .

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السفير السوري بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية -السورية وتطويرها في المجالات كافة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأوضح السفير علي عقب اللقاء، أسباب رفض دمشق استقبال الوفد اللبناني غدا الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس النواب آلياس بو صعب.

وقال: "اتصل الرئيس عون بالرئيس السوري قبل أربعة أيام، واتُصل بي، ويومها كان هناك لبس في الاتصال، وتبلغت لاحقاً من بوصعب أن هناك تفكيرا بزيارة وفد يتشكل برئاسته لدمشق بعد اتصال الرئيسين".

وأضاف أنّ "الزيارة لم تُلغ، بل قيل إنّه سيُتفق عليها لاحقاً".

وأشار إلى أنه قال لبو صعب: "أرسلوا لنا كتابا لأخاطب فيه وزارة الخارجية، وسأتصل وأبلغهم أنكم سترسلون هذا الكتاب"، مضيفاً "نريد أن يكون هناك خطاب رسمي كي يحدّد الوزراء والمسؤولون في سوريا برنامج الزيارة وفق ارتباطاتهم ومواعيدهم".

وأعلن السفير السوري أنّه تبلّغ الكتاب مساء أول أمس الأحد، "أي في وقت متأخر"، مشيراً إلى أن "الموعد لم يُحدّد ولكن أُعلن من لبنان وبالتالي جاء الردّ بهذا الشكل".

ولفت إلى وجود حرص في سوريا على "العلاقة الأخوية وتطويرها"، قائلاً "هناك معاهدة أخوة وتعاون بين البلدين، وسوريا ملتزمة بها دائماً حتى في الأمور التي تكون عالقة بحيث تكون هي دائما مسهلة وميسرة".

وعن ملف النازحين السوريين، قال السفير السوري إن "سوريا لم تدخر جهداً أو تترك مجالاً للتسهيل إلا وقامت به، وآخره قانون الإرهاب الذي يعفو عن الجرائم الإرهابية ما لم تصل إلى قتل الإنسان، وقبلها مراسيم عفو وتسهيلات إضافة إلى المصالحات التي تتم والتسويات حتى الإعفاءات عمن حمل السلاح وأراد التسوية".

وأعلن السفير السوري أن بلاده "حريصة وراغبة في أن يعود أبناؤها لاعمار ما تهدم بفعل الحرب الإرهابية الخطيرة والمركبة، كما أن السوريين راغبون لأن لا كرامة للسوري في أماكن اللجوء كلها مقارنة مع التي كانت له في بلده".

ورأى أن "المبالغ المتواضعة التي تدفع للسوريين اللاجئين في لبنان أو غيره إذا ما قدمت للسوري في بلده وشجعته على العودة فستصبح قوتها أضعافاً، لأن سوريا تقدم المساعدات في ترميم المنازل كما في التعليم والطبابة، ونرى أن القادم فيه التعافي لسوريا".

وقال أيضا: "تمت عودة مئات الأولوف عبر الأمن العام اللبناني في السنوات الماضية ولم يتعرض أحد منهم الا للتقدير".

وحول الربط بين حل الأمور العالقة في ما يتلعق بمزارع شبعا وبين ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قال السفير علي: "من المؤكد يجب أن تلتقي القيادات والحكومات ويلتقي الوزراء المعنيون، وليس السفير هو من يجيب عن ذلك، وسوريا دائما مرحبة ومسهلة وحريصة على التنسيق الذي يوصل إلى نتائج".

يذكر أن الرئيس عون كان كلّف نائب رئيس مجلس النواب بترؤس وفد لبناني إلى دمشق غدا لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا لمناقشة الترسيم البحري بين البلدين، ولكن دمشق رفضت استقبال الوفد.