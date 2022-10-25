 أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف وحدات عسكرية أذرية على الحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف وحدات عسكرية أذرية على الحدود

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:02 ص

اتهمت وزارة الدفاع الأذرية اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة الأرمينية بأنها قصفت مواقع عسكرية أذرية في منطقتي كالباجار وتوفوز بالقرب من حدود الدولة.

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية في بيان لها، أنه بدءا من الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، استخدمت القوات المسلحة الأرمينية أسلحة من العيار الثقيل في إطلاق النار بشكل دوري على مواقع الجيش الأذري في بعض المناطق التابعة لإقليمي كالباجار وتوفوز، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش الأذري اتخذت إجراءات انتقامية مناسبة لقمع الجانب الآخر، كما رفضت وزارة الدفاع في أذربيجان اتهامات أرمينيا بأن وحدات الجيش الأذري انتهكت اتفاقات وقف إطلاق النار، ووصفت هذه الاتهامات بأنها زائفة.


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