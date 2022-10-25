قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة "كارنيجي" بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الدول الأوربية تعاني من آثار الحرب الروسية-الأوكرانية، وستعاني أكثر إذا استمرت فترة طويلة.

وأضاف، خلال مكالمة فيديو مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أنه رغم معاناة روسيا من العقوبات الغربية عليها، إلا إن الدول الأوربية تعاني المثل، قائلًا: "الدول الأوربية تعاني من أزمة طاقة الآن، وإذا لم يتم التعامل معها، فسوف تتفاقم، لاسيما في موسم الشتاء القادم، ولذلك فهي تتململ من امتداد الحرب".

وأكد حمزاوي، أن دعاية الإعلام الغربي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقدرتها على الصمود في مواجهة الجيش الروسي، لم تنل من زعزعة مكانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل النظام الحاكم في روسيا، معقبًا: "مكانة بوتين ليست محل تنازع، رغم الدعاية الغربية بتزعزع مكانته".

ولفت إلى قدرة روسيا على الاستمرار في الحرب لمدة طويلة، لما تملكه من عمق الأرض والتاريخ الانساني، رغم عدم قدرة ترسانتها العسكرية على حسم الانتصار؛ بسبب الدعم الغربي التكنولوجي لأوكرانيا.

وبشأن الداخل الأمريكي، ذكر حمزاوي، أنه أطلع على استطلاعات رأي بشأن الحرب الأوكرانية، تفيد بتأييد الحزب الديموقراطي باستمرار الدعم المالي والعسكري غير المحدود لأوكرانيا.

وأشار إلى أن "نسبة التشكك في جدوى الدعم غير المحدود لأوكرانيا عند الحزب الجمهوري بلغت 39% في شهر نوفمبر، أي بزيادة 8% عن شهر أكتوبر، فضلًا عن أن المؤشرات الدولية تضغط في اتجاه حل سلمي، ولكن يجب على طرفي النزاع تحديد الحل السلمي ومصلحة كل طرف".