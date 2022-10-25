 كيا الكورية الجنوبية: التقلبات تتزايد في روسيا.. وقد ننهي أعمالنا هناك في أسوأ سيناريو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كيا الكورية الجنوبية: التقلبات تتزايد في روسيا.. وقد ننهي أعمالنا هناك في أسوأ سيناريو

سول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 10:21 ص

قال مسؤول تنفيذي في شركة "كيا" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن التقلبات تتزايد في روسيا، في ظل الحرب الطويلة القائمة بأوكرانيا، وأن الشركة في أسوأ السيناريوهات، قد تنهي أعمالها هناك بالكامل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن وو جيونج جو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "كيا"، القول: "إذا سألتني عن عامل سلبي واحد للمبيعات، فسأقول إنه من الممكن أن تتسارع وتيرة التقلبات في روسيا في العام المقبل، وقد تغلق سوق السيارات نفسها تماما لفترة من الوقت".

وأضاف: "قد نفكر في القيام بأعمال ما بعد الخدمة فقط، لأننا في الأساس لا يمكننا توفير سيارات هناك".

جدير بالذكر أن مبيعات "كيا" في روسيا تراجعت بنسبة 65% تقريبا هذا العام حتى شهر سبتمبر، مع تسليم 57 ألف سيارة تقريبا في البلاد، مقابل تراجع المبيعات بنسبة 4.1% على مستوى العالم.

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