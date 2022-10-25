صلاح يسافر رفقة ليفربول لـ أمستردام استعدادًا لمواجهة أياكس في دوري الأبطال

غادرت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهولندية أمستردام استعدادً لخوض المواجهة المرتقبة أمام أياكس غدًا الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أياكس أمستردام نظيره ليفربول على ملعب أمستردام أرينا، في التاسعة من مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال.

وظهر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، مع فريقه ليفربول في المطار مساء اليوم الثلاثاء، أثناء مغادرة البعثة إلى مدينة أمستردام.

ويحتاج فريق ليفربول إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الغد أمام أياكس، وذلك من أجل التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال.