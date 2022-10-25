شوشة يستقبل مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الجديد

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استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الجديد.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، اهتمام وزارة الأوقاف بإعمار المساجد بشمال سيناء من خلال إنشاء مساجد وترميم وصيانة مساجد أخرى، مشيرا إلى عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل، والقضاء على أية أفكار متطرفة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارا بتكليف الشيخ محمود أحمد مرزوق بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وعمل مرزوق مفتشا للدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وعضوا في الإدارة العامة الإرشاد الديني والمكتبات بالوزارة، ثم مديرا لإدارة المكتبات، ثم مدير مكتب مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.