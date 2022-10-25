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تستمر اليابان في إبهار الكثيرين بما تبتكره من التقنيات ووسائل الرفاهية، التي بلغت أن تصنع شركة يابانية غسالة بشرية تريح الكثيرين من مهمة الاستحمام وتزيد من الشعور بالاسترخاء.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شركة ساينس اليابانية ابتكرت حجرة بيضاوية يجلس داخلها المستحم على كرسي بينما يتم غسله دون قيامه بأي شيء.

وتعمل الغسالة البشرية بالمياه سريعة الرش وفقاعات الهواء الدقيقة التي تعمل على تنظيف مسام الجلد.

وتتيح الغسالة البشرية إمكانية مشاهدة مقطع فيديو عبر شاشة مقاومة للمياه لزيادة الشعور بالاسترخاء بينما تستطيع الغسالة بتقنية الذكاء الصناعي تحديد المقطع المفضل لمشاهدة الشخص المستحم.

وتقيس الغسالة عبر متحسسات خاصة نبضات القلب للمستحم لمعرفة درجة الاسترخاء التي يشعر بها أثناء التجربة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاسترخاء.

ورجحت الشركة اليابانية الانتهاء من الغسالة في عام 2024 لتدخل مرحلة الإنتاج لتصبح إحدى الأجهزة المنزلية.