وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يبدأون مشاورات بشأن وضع حد لأسعار الغاز

من المقرر أن يبدأ وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي مشاورات في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء بشأن وضع حد لتقلبات أسعار الغاز الحادة، وذلك عقب أن توصل القادة الأوروبيون لحل وسط في اللحظة الاخيرة.

ويعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي الحد الأدنى الذي يمكن أن تتوصل إليه جميع الدول، ومن بينها ألمانيا، التي كانت ترفض أي إجراء يتدخل بصورة مباشرة في أسعار الغاز.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذا الحد، ويشمل ذلك ما إذا كان سوف يدخل حيز التنفيذ وموعد ذلك.

وكانت المفوضية قد طرحت مقترحا الأسبوع الماضي بشأن المبادئ الأساسية لوضع حد مؤقت لارتفاعات الأسعار خلال يوم التداول، وهو حد طارئ لأسعار الجملة للغاز، بالإضافة إلى قواعد لجعل مشتريات الغاز المشتركة أمرا عمليا.

وقال متحدث باسم المفوضية أمس الاثنين إنه سوف يتم دراسة تفاصيل آليات السعر بمجرد الموافقة على المبدأ.

وإذا أخفق وزراء الطاقة في الموافقة على هذه المبادئ خلال اجتماعهم المقبل في نوفمبر القادم مثلما هو متوقع، من الممكن أن يتم عقد قمة إضافية للقادة خلال الأسابيع المقبلة.