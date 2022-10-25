نادال يعود إلى ملاعب التنس عبر بطولة باريس للأساتذة

يعتزم نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، العودة إلى الملاعب عبر بطولة باريس للأساتذة المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل.

وقال كارلوس مويا مدرب نادال في تصريحات لإذاعة "آي.بي 3" في مايوركا :"رافاييل قادر على المنافسة أينما كان، ونتعامل مع التحديات الجديدة بكل أمل وحماس."

وبعد بطولة باريس، يخطط نادال للمشاركة في البطولة الختامية للموسم المقررة في تورينو في نوفمبر، والتي لم يسبق له التتويج بلقبها.

ولم يشارك نادال /36 عاما/ في أي مباراة بمنافسات الفردي منذ خسارته أمام فرانسيس تيافوي في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وشارك نادال بجانب النجم السويسري روجيه فيدرر في منافسات الزوجي بكأس ليفر في لندن، وذلك في آخر مباراة بمسيرة فيدرر الاحترافية.

وتوج نادال خلال هذا العام بلقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة ليتربع على القمة في بطولات "جراند سلام" برصيد 22 لقبا، وذلك قبل أن ينسحب من الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون بسبب إصابة في البطن.