رئيس الوزراء الهندي يعرض المساهمة في إحلال السلام في أوكرانيا

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة إن " الهند مستعدة للمساهمة بأي جهد لاستعادة السلام" متحدثا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف مودي بعد اجتماعه بالمستشار الالماني أولاف شولتس في نيودلهي اليوم الجمعة: "أكدت الهند دائما أن المشاكل لا يمكن حلها من خلال الحرب" .

وفي الوقت الذي تقف فيه ألمانيا بحزم إلى جانب أوكرانيا وتزودها بكمية كبيرة من الأسلحة، ، تظل الهند محايدة، كونها مرتبطة اقتصاديا وعسكريا ارتباطا وثيقا بروسيا، كما أنها لم تشجب الهجوم الروسي على أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على عكس الغالبية العظمى من الدول.

ومع ذلك، فإن علاقات الهند الجيدة مع موسكو والغرب يمكن أن تجعلها الآن وسيطا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

ورغم مواقفهما المختلفة بشأن روسيا ، زاد التقارب بين ألمانيا والهند ، مع توقيع سلسلة من الاتفاقات الجديدة اليوم الجمعة.

وخلال المشاورات الحكومية بين الجانبين في نيودلهي، تم توقيع 27 اتفاقية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبحوث والدفاع.

ودعا شولتس العمال المهرة لدخول سوق العمل الألماني ودفع من أجل تسريع مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وشارك عدد من الوزراء من الجانبين في المشاورات الحكومية السابعة بين البلدين.

ولا تجري ألمانيا مثل هذه المحادثات الحكومية إلا مع شركاء مهمين بشكل خاص.

ويزور شولتس الهند للمرة الثالثة خلال فترة ولايته على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعقد شولتس خلال هذه الزيارة مشاورات حكومية بمشاركة أربعة من وزرائه.