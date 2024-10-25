سامي قمصان: الجميع في الأهلي يقتل لإسعاد الجماهير

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للنادي الأهلي، أهمية الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك موجهًا الشكر للاعبين على المجهود الكبير.

الأهلي حقق كأس السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

وقال سامي قمصان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «الجميع في منظومة النادي الأهلي يسعى ويقاتل لإسعاد الجماهير دائمًا».

وأضاف: «رسالتنا كانت واضحة بضرورة الفوز والتتويج باللقب بعد المساندة الكبيرة للفريق من الجماهير.. الجميع في الأهلي يسعى لتقديم أفضل ما لديه بإخلاص للفوز بالبطولات».

وتابع: «الجيل الحالي مميز وأثبت للجميع أنه يكمل مسيرة أجيال سابقة خلدت اسمها في تاريخ النادي بالبطولات».

وأتم: «التحضيرات التي سبقت مباراة الزمالك كانت مهمة للغاية، بداية من مارسيل كولر واللاعبين، ووصولًا إلى محمود الخطيب ورسالته المهمة للاعبين قبل المباراة بـ24 ساعة عن أهمية الفوز والتركيز».

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي عادل رقم مانويل جوزيه، كأكثر المدربين تحقيقًا للقب.