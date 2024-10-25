هيئة البث الإسرائيلية: العملية البرية بجنوب لبنان في مراحلها النهائية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين كبار في المؤسسة الأمنية أن العملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأوضح المسئولون أنهم يتوقعون إنهاء العملية خلال أسبوع أو أسبوعين، ما لم تطرأ تغييرات مفاجئة في اللحظة الأخيرة، ووفقًا للاعتبارات العملياتية والسياسية.

وذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة على خط التماس في قرى جنوب لبنان، حيث تم تفكيك العديد من البنى التحتية التابعة لحزب الله فوق الأرض وتحتها.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال لم يصل بعد إلى جميع القرى في المنطقة، لكنه أكد استعداده للوصول إليها عند الحاجة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا على خلفية الاشتباكات المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وتصاعدت وتيرة المواجهات مع تبادل القصف عبر الحدود ووقوع اشتباكات متفرقة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان.

تهدف هذه العمليات إلى تقويض البنى التحتية لحزب الله في المنطقة، التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي تهديدًا استراتيجيًا، خاصة في ظل تعزيز الحزب ترسانته العسكرية وتطوير شبكات أنفاق.

وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط سياسية إقليمية ودولية تحث على ضبط النفس، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع إلى مواجهة شاملة على جبهات متعددة.