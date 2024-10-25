الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني والجماهير بلقب السوبر

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ النادي.

الأهلي حقق كأس السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبي الأهلي على مدار أشواط المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى حقهم في الاحتفال بالبطولة مع الأخذ في الحسبان التحديات التي تنتظرهم خلال الأيام القادمة.

كما هنأ محمود الخطيب جماهير الأهلي بهذه المناسبة، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي عادل رقم مانويل جوزيه، كأكثر المدربين تحقيقًا للقب.